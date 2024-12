Protein Powder: प्रोटीन पावडरच्या सेवनाने खराब होत आहे किडनी आणि लिव्हर, वेळीच ओळखा 'ही' लक्षणे

Does taking protein powder damage the kidneys: एखाद्याला त्याच्या वाढत्या शरीराच्या वजनावर नियंत्रण ठेवायचे असेल किंवा शरीराचे वजन वाढवायचे असेल तर दोघांनाही वेगवेगळ्या गरजांनुसार प्रोटीनची गरज असते. परंतु काहीवेळा सामान्य आहारातून शरीराच्या आवश्यकतेनुसार प्रोटीन मिळणे कठीण होते.

What are the effects of taking protein powder on the liver (freepik)