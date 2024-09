Pregnancy Tips: 'या' कारणांमुळे महिलांना करावा लागतो गर्भपाताचा सामना, अशी घ्या काळजी

Causes of miscarriage: गर्भपाताची बहुतेक प्रकरणे पहिल्या तीन महिन्यात दिसतात. अशा परिस्थितीत महिलांनी गरोदरपणात खाण्यापिण्याच्या सवयींपासून ते प्रवासापर्यंत सर्व गोष्टींबाबत सावध राहण्याची गरज आहे.

what care should be taken to avoid miscarriage-गर्भपात होऊ नये म्हणून कोणती काळजी घ्यावी (pixabay)