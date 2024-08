Polygraph Test: डॉक्टरांकडे असते खोटेपणा पकडण्याची मशीन, 'पॉलिग्राफी चाचणी' म्हणजे नेमकं काय? कशी होते? जाणून घ्या

Polygraph test to be held in Kolkata case: कोलकाता येथील आरजी कर हॉस्पिटलच्या प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येच्या अमानवीय कृतीने देश हादरला आहे. देशभरात या घटनेचे पडसाद उमठले आहेत. लवकरात लवकर पीडितेच्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा अशी प्रत्येकाची इच्छा आहे. त्यामुळेच सीबीआय यंत्रणेला हे प्रकरण लवकरात लवकर सोडवायचे आहे. यासाठी तपास यंत्रणा आरोपी संजय रॉयचे मन वाचण्याचा प्रयत्न करत आहे. सीबीआयने यापूर्वी मनोवैज्ञानिक चाचणीचा अवलंब केला होता. ज्याद्वारे संजय रॉय यांची प्रकृती आणि मानसिक स्थिती जाणून घेतली जात होती. दरम्यान, या प्रकरणाच्या तपासात सीबीआयला आरोपीच्या पॉलीग्राफ चाचणीची परवानगी मिळाली असून, लवकरच ही चाचणी होऊ शकते. सर्वसामान्य लोकांना या चाचणीबाबत फारसं माहिती नाही. त्यामुळेच आज आम्ही या चाचणीबाबत तुम्हाला माहिती देणार आहोत.