Poisonous Plants: जगातील सर्वात विषारी आहे 'ही' वनस्पती, स्पर्श करताच वेडा होतो माणूस

Most Poisonous Plants In The World: जगातील अनेक वनस्पती अतिशय धोकादायक आहेत. काहींमध्ये भरपूर विष असते, तर काही इतर प्राणी खाण्यासाठी प्रसिद्ध असतात. परंतु एक वनस्पती आहे जी विशेषतः त्याच्या विषारी प्रभावासाठी प्रसिद्ध आहे. जिम्पी जिम्पी नावाच्या या वनस्पतीला बघून असे वाटत नाही की ते इतके धोकादायक असू शकते, परंतु चुकूनही एखाद्याने स्पर्श केला की हे लक्षात येते. असे केल्याने, त्याचे विष माणसाला इतके सतावते की तो जवळजवळ वेडा होतो आणि म्हणूनच त्याला सुसाईड प्लांट असेही म्हणतात.