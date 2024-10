Period Tips: अलीकडे मुलींना मासिक पाळी कमी वयात का येतेय? वाचा कारणे आणि उपाय

Right Age for Girls to Menstruate: वेळे आधीच मासिक पाळी येणे अजिबात आरोग्यदायी नाही. यासोबतच जर मुलींना कमी वयात मासिक पाळी आली तर त्या सगळ्यांना ओव्हुलेशन होऊ शकत नाही.