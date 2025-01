Diabetes Care: डायबिटीस असणाऱ्यांनी सालीसोबत खावीत ५ फळे, लगेच नियंत्रणात येईल शुगर

What fruits to eat to control sugar: मधुमेह हा एक असा जुनाट आजार आहे ज्यावर कोणताही इलाज नाही. पण औषधांच्या मदतीने तो नियंत्रित केला जाऊ शकतो. कारण आज अनेक प्रकारची औषधे उपलब्ध आहेत, ज्यांच्या मदतीने रक्तातील साखरेची वाढती पातळी नियंत्रित करता येते. पण ही औषधे तेव्हाच प्रभावीपणे काम करू शकतात जेव्हा तुमची जीवनशैली आणि आहार योग्य असेल. आहाराकडे विशेष लक्ष दिले जाते आणि त्यानंतरच औषधे रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास प्रभावीपणे मदत करू शकतात. आहारात फळे असणे महत्वाचे आहे, परंतु काही प्रकारची फळे अशी आहेत जी सालीसह खाल्ल्यास अधिक फायदेशीर ठरू शकतात. काही आरोग्य अहवालांनुसार, जर ही फळे त्यांच्या सालीसह खाल्ली तर ती रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास अधिक मदत करतात.