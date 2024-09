Parenting Tips: जेवायला का टाळाटाळ करतात मुले? एक्स्पर्टने सांगितले कारण आणि उपाय

How to give nutritious food to children: पालकांना अनेकदा आपल्या वाढत्या मुलांच्या आहाराची चिंता सतावत असते. या वयात मुलांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमुळे बहुतांश पालक त्रस्त असतात. घरातील भाजी आणि पोळी पाहून नेहमी मुलांचेनाक मुरडणे पालकांसाठी अडचणीचे ठरू लागते. वृद्धत्वासाठी आवश्यक पोषक तत्वांनी युक्त अन्न सोडून फास्ट फूडची त्यांची वाढती क्रेझ जवळजवळ प्रत्येक पालकांसाठी एक मोठी समस्या आहे. शरीरासाठी आवश्यक पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे मुलांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. ज्यामुळे मुले लवकर आजारी पडू लागतात.