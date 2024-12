Parenting Tips: मोबाईल-टीव्हीचा मुलांवर होतोय गंभीर परिणाम, स्क्रीन टाइमिंग कमी करण्यासाठी फॉलो करा ६ टिप्स

How To Reduce Children's Screen Time In Marathi: शारीरिक हालचाली कोणत्याही मुलाच्या आरोग्यासाठी चांगले असतात. ते सक्रिय राहण्याऐवजी त्यांचा जास्तीत जास्त वेळ मोबाईल किंवा टीव्ही स्क्रीनजवळ घालवत असतील तर, त्यांची निष्क्रियताही त्यांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. संशोधनात असे दिसून आले आहे की टीव्ही पाहणे, व्हिडिओ गेम खेळणे, कॉम्प्युटर वापरणे, वाहन चालवणे इत्यादिंमुळे जास्त वेळ घालवणे यामुळे नंतरच्या आयुष्यात खराब फिटनेस, वजन वाढणे आणि गंभीर आजारांचा धोका वाढतो. त्यामुळे, पालक म्हणून, तुमच्या मुलाचा स्क्रीन टाइम कसा मर्यादित करायचा हे जाणून घेणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. आज आम्ही तुम्हाला याबाबतच सांगणार आहोत. जर तुमचे मूल स्क्रीनवर बराच वेळ घालवत असेल, तर सुरुवातीला त्यांचा मोकळा वेळ शारीरिक हालचालींशी जोडण्याची सवय लावणे कठीण होऊ शकते. जर ते शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहू लागले तर त्यांना हळूहळू ही चांगली सवय लागू शकते.