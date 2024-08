Parenting Tips: तुमचीही मुलं करत आहेत स्पर्धा परीक्षेची तयारी? पालकांचे हे सहकार्य मिळवून देईल यश

How to prepare children for exams: मुलांना स्पर्धेसाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तयार करण्याची जबाबदारी पालकांची आहे. जर तुमचं मुलंही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असतील तर एक जबाबदार पालक म्हणून तुम्हाला काही गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.