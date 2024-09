Pankaja Munde: पंकजा मुंडे यांच्या पर्समध्ये काय-काय असतं? सोशल मीडियावर Video Viral

What Was in Pankaja Munde's Purse: येत्या काळात विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. याची जोरदार तयारी आता सुरु झाली आहे. नेतेमंडळी विविध भागात दौरे करत आहेत. यामध्ये पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव आणि विधानसभा सदस्या आमदार पंकजा मुंडे यांचादेखील समावेश होतो. पंकजा मुंडे यांच्यावर सामाजिक संवादाची महत्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यामुळे पंकजा मुंडे विविध ठिकाणी प्रवास करताना दिसून येत आहेत. प्रवास करताना पंकजा मुंडे यांना स्वतःच्या आरोग्याची आणि विविध गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच पंकजा मुंडे आपल्यासोबत अनेक गोष्टी कॅरी करतात. दरम्यान पंकजा मुंडेंचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये पंकजा मुंडे आपल्या पर्समध्ये नेमकं काय-काय सोबत ठेवतात याबाबत खुलासा केला आहे. पाहूया त्यांच्या पर्समध्ये कोणत्या गोष्टी असतात.