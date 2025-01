Ozone Therapy: वैद्यकीय क्षेत्रात फेमस होतेय ओझोन थेरपी, आरोग्यासाठी काय होतो फायदा?

What is ozone therapy In Marathi: आपण आपले सर्वात निरोगी जीवन तेव्हाच जगतो, जेव्हा आपण जीवनाच्या मागण्या आणि आपल्या शरीराला चांगले करण्यासाठी असलेल्या संधींचे संतुलन साधू शकतो. ओझोन थेरपी हे एक प्रमुख निरोगीपणाचे उपचार म्हणून समोर येत आहे, जे पारंपारिक वैद्यकीय पद्धतींचे रूपांतर करणारे आणि अनेक आरोग्याचे फायदे असलेले आहे. जीवनशैलीच्या रोगांचे व्यवस्थापन करण्याबद्दल वाढती चिंता ओझोन थेरपीमध्ये एक आशादायक उत्तर सापडते, ज्यात डॉक्टरांना नवीनतम आणि प्रभावी पद्धतींबद्दल माहिती आहे.