National Milk Day: ९० टक्के लोकांना माहितीच नाही दिवसात कधी आणि किती प्यावे दूध, काय सांगतात तज्ज्ञ?

what are the benefits of drinking milk marathi: दूध प्यायल्याने तुम्हाला अतिरिक्त फायदे मिळतात. आज नॅशनल मिल्क डे च्या निमित्ताने जाणून घेऊया दूध पिणे का महत्त्वाचे आहे आणि दिवसाच्या कोणत्या वेळी ते सेवन करावे.

what is the right time to drink milk marathi (freepik)