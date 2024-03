National Anemia Day: कशामुळे होतो ॲनिमिया? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

ॲनिमियाचे भारतातील प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत जास्त आहे. २००५ ते २०१५ या कालावधीत ॲनिमियाचे प्रमाण थोडे कमी झाले होते. परंतु रुग्ण संख्या परत वाढू लागली, त्यामुळे २०१८ साली भारत सरकारने (Government of India's Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) ॲनिमियामुक्त भारत हा उपक्रम सुरु केला. १९७० साली The National Nutritional Anaemia Prophylaxis Programme (NNAPP) सुरु केला होता. त्यानुसार उपाययोजना सुरु होती तरीही हा आजार आटोक्यात आला नाही. याचे नाव बदलून ॲनिमियामुक्त भारत हि योजना सुरु केली. या वरूनच लक्षात येईल कि किती वर्षे आपण या आजारावर काम करत आहोत. ॲनिमियाची भारतातील रुग्णसंख्या, रोगाची व्याप्ती, त्याबद्दल सामान्य जनतेत असणारे अज्ञान पाहता या विषयी काम करण्याचे सेवा आरोग्य फाउंडेशनने ठरविले. ही संस्था २०१६ पासून पुणे शहरातील वस्ती विभागात आरोग्य, शिक्षण, संस्कार व स्वावलंबन या विषयावर काम करत आहे. आरोग्यवर्धन, समृद्धी वर्ग, घे भरारी असे उपक्रम बावधन, कोथरूड, कर्वेनगर, वारजे, उत्तमनगर, शिवने, सिंहगड रस्ता या भागातील वस्त्यांमध्ये सुरु आहेत. वंचित समाजातील कुटुंबाचे आरोग्य सुधारणे हे ह्या प्रकल्पाचे ध्येय आहे. वार्षिक शिबिरामधून रक्तशय तपासणी केली जाते. आतापर्यंत २५७७ ॲनिमिया रुग्णावर उपचार केले आहेत. यापैकी ४८% महिलांच्या हिमोग्लोबिनमध्ये सुधारणा झाली आहे.