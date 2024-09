Mumbai News: मुंबईत साथीच्या आजारांचे थैमान, सर्दीताप अंगावर न काढण्याचा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा इशारा

How to take care of malaria: प्रदूषण, हवामान बदल आणि आरोग्याच्या बाबतीत निष्काळजीपणाचा फटका सर्वसामान्य मुंबईकरांना सहन करावा लागत आहे. सर्दी, खोकला, तापाने पुन्हा डोकं वर काढलं आहे. सरकारी रुग्णालया सोबतच खाजगी रुग्णालयातही रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. रिपोर्ट्सनुसार या रुग्णांमध्ये जवळपास २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच साथीच्या आजाराने थैमान घातले होते. दरम्यान आता पुन्हा लहान मुलांपासून मोठ्यापर्यंत सर्वांनाच सर्दी, ताप, खोकला या आजारांनी त्रस्त केले आहे.