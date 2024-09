Mother Teresa Death Anniversary: भारतातच का आल्या होत्या मदर तेरेसा, काय होतं त्यांचं खरं नाव?

Why did Mother Teresa come to India: त्याग आणि प्रेमाचे प्रतीक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मदर तेरेसा यांची आज पुण्यतिथी आहे. त्यांना प्रेम आणि शांतीचा दूतदेखील म्हटले जाते. त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य जनतेच्या सेवेत घालवले. सन १९७९ मध्ये त्यांना शांततेचे नोबेल पारितोषिकही देण्यात आले होते आणि १९७९ मध्ये मदर तेरेसा यांना भारतरत्न पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले होते. निराधारांच्या रक्षक बनलेल्या मदर तेरेसा यांचे ५ सप्टेंबर १९९७ रोजी निधन झाले. आज आपण त्यांच्याबाबत काही खास गोष्टी जाणून घेणार आहोत.