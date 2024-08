Monsoon Travel: पहिल्यांदाच माथेरानला जाताय, हिल स्टेशनवर काय-काय पाहता येईल?

What are the points to see in Matheran: महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख राज्यांपैकी एक राज्य आहे. महाराष्ट्राला जगप्रसिद्ध पर्यटन केंद्र मानले जाते. त्यामुळे वर्षभर येथे पर्यटक येत असतात. माथेरान हे महाराष्ट्रातील हिल स्टेशन्सपैकी एक आहे आणि भेट देण्यास उत्तम ठिकाण आहे. येथे तुम्ही अनेक गोष्टींचा आनंद घेऊ शकता. हे असे ठिकाण आहे जिथे तुम्ही कुटुंब आणि मित्रांसह जाऊ शकता. तुम्ही जर पहिल्यांदाच माथेरानला जाण्याचा प्लॅन बनवत असाल, आणि येथे जाऊन नेमके काय पाहावे समजत नसेल. तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. आज आम्ही तुम्हाला माथेरानमध्ये जाऊन काय-काय करता येईल-पाहता येईल हे सांगणार आहोत.