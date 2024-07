Monsoon Care Tips: पावसाळ्यात त्वचा आणि केसांच्या समस्या दूर करतात कडुनिंबाची पाने, असा करा वापर

Tips to Use Neem Leaves for Skin and Hair Problem in Monsoon: पावसाळ्यात बॅक्टेरियाची वाढ झपाट्याने होते. ज्याचा परिणाम शरीरावरही होतो. विशेषत: ज्यांची त्वचा सेंसेटिव्ह असते, त्यांना चेहऱ्यावर एक्ने, पिंपल्स तसेच शरीरावर पुरळ उठतात. याशिवाय पावसाळ्यात त्वचेच्या आणि केसांच्या अनेक समस्या उद्भवतात. अशा वेळी कडुनिंबाची पाने हा एक प्रभावी उपाय आहे. रोज कडुनिंबाच्या पानांचा वापर केल्यास पावसाळ्यात त्वचेच्या आणि केसांच्या समस्या टाळता येतात. कडुनिंबाची पाने कशी वापरायची ते जाणून घ्या.