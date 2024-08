Mpox: मंकीपॉक्सने जागतिक पातळीवर घातलाय थैमान, जाणून घ्या या आजाराची लक्षणे आणि कारणे

Monkeypox Disease Causes Symptoms and Remedies: सध्या जागतिक पातळीवर मंकीपॉक्स या व्हायरसने थैमान घातला आहे. डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (DRC) आणि इतर आफ्रिकन देशांमध्ये या आजाराच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे, 'जागतिक आरोग्य संघटना' (WHO) ने आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांनुसार आंतरराष्ट्रीय चिंतेची बाब म्हणून मंकीपॉक्सला (mpox) सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी म्हणून घोषित केले आहे. या आजाराबाबत अद्याप अनेक लोकांना माहितीच नाही. त्यामुळेच आज आम्ही या आजाराची कारणे, लक्षणे आणि उपचार याची माहिती सांगणार आहोत.