Mental Health Day: मानसिक आरोग्यासाठी दररोज करा 'ओम मेडिटेशन', कसं आणि कधी करायचं जाणून घ्या

How to Do Om Meditation: कधी कधी आपलं आयुष्य इतकं धावपळीचं बनतं की आपण आपल्या मनाचा विचार करायलाच विसरतो. हळूहळू, तणाव, चिंता आणि दुःख यासारख्या भावना आपल्या जीवनाचा एक भाग बनतात. परंतु तुम्हाला माहिती आहे का की ,या भावनांचा आपल्या शारीरिक आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो? या भावनांचा आपल्या शरीरावर अनेक प्रकारे परिणाम होतो. म्हणून, मानसिक आरोग्याबद्दल बोलणे खूप महत्वाचे आहे. अलीकडे प्रत्येकजण मानसिक आरोग्याबद्दल बोलत आहे. जणू काही कोरोना महामारीने हा प्रश्न अधिकच कठीण केला आहे. पण या विषयावर उघडपणे बोलणे महत्त्वाचे आहे.