UNICEF Day: मुलांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या युनिसेफच्या 'त्या' ध्वजाचा अर्थ काय? किती देशांसाठी काम करते संस्था?

How Many Countries Does UNICEF Work For In Marathi: जगभरात अशा अनेक संस्था आहेत ज्या कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रात काम करतात, जिथे आज 11 डिसेंबर हा दिवस युनिसेफ दिवस म्हणून ओळखला जातो. गरजू आणि आपत्तीग्रस्त मुलांसाठी काम करणारी ही संस्था आहे. योग्य प्रमाणात अन्न न मिळाल्याने अनेक बालकांचा मृत्यूही होतो, त्यामुळे ते कुपोषणालाही बळी पडतात. या सर्व मुलांना समान संरक्षण देण्याचे काम युनिसेफ करते. चला जाणून घेऊया या दिवसाबद्दल...