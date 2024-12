Matriarchal Tribes: भारताच्या 'या' ठिकाणी आहे महिलांचे राज्य, पुरुषांना जावे लागते सासरी, करतात घरकामही

Tribes Ruled By Women In India In Marathi: समाज घडवण्यात महिलांचाही महत्त्वाचा वाटा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महिलाही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मात्र, असे असतानाही अनेक ठिकाणी महिला चांगल्या जीवनापासून वंचित आहेत. त्यांना बऱ्याचदा कमी लेखले जाते, ज्यामुळे ते प्रगती करू शकत नाहीत आणि समाजाच्या पोकळ रूढी आणि रूढीवादी विचारसरणीत दबले जातात. अशा परिस्थितीत महिलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव व्हावी या उद्देशाने विविध प्रयत्न जगभरात केले जातात.