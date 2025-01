Marriage Tips: लग्न करण्याचे योग्य वय काय? विशीत आणि तिशीत लग्न करण्याचे फायदे आणि तोटे कोणते?

What is the right age for marriage in Marriage: लग्न हा जीवनातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. पण ते केवळ वचनबद्धतेपेक्षा जास्त आहे का? सत्य हे आहे की लग्नाचे हे बंधन आपल्या जीवनाचा प्रवास सुंदर करू शकते. पण यासाठी योग्य वेळी लग्न करणे खूप गरजेचे आहे. योग्य वयात लग्न केल्याने, आपण आपल्या जोडीदाराला समजून घेण्याची आणि हाताळण्याची परिपक्वता प्राप्त करतो, जो विवाह यशस्वी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.