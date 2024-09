Marriage Tips: उशिरा लग्न करण्याचे आहेत अनेक फायदे, वाचून बसणार नाही विश्वास

Getting married at 30 gives you these benefits: आजही भारतात लग्नाचे कायदेशीर वय मुलांसाठी २१ वर्षे आणि मुलींसाठी १८ वर्षे ठेवले आहे. तरी बदलत्या काळाने तरुणांच्या विचारसरणीत खूप बदल घडवून आणला आहे. आता बहुतेक तरुणांना वयाच्या १८ आणि २१ व्या वर्षी नव्हे तर वयाच्या ३० व्या वर्षीच लग्न करायचे आहे. तथापि, पूर्वीच्या काळात, लोकांचा असा विश्वास होता की, लवकर लग्न जोडप्यांमधील परस्पर समंजसपणा वाढवते आणि नातेसंबंधात परिपक्वता आणते.पण आता बदलत्या विचारसरणीच्या तरुणांचा यावर विश्वास नाही. वयाच्या ३० व्या वर्षी लग्न करणं योग्य मानणाऱ्या तरुणांच्या यादीत तुमचाही समावेश असेल, तर असे करणाऱ्या जोडप्यांना काय फायदा होतो ते जाणून घेऊया.