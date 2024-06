Castor Oil Benefits: चेहरा चमकण्यासोबतच केसही होतील शाइनी, फक्त रोज लावा हे एक तेल

Ways to Use Castor Oil for Skin and Hair: खराब केस आणि त्वचा तुमचा लुक खराब करू शकतात. अशा परिस्थितीत त्वचेची आणि केसांची काळजी घेणे खूप गरजेचे असते. यासाठी एरंडेल तेल खूप फायदेशीर मानले जाते. यामध्ये असलेले फॅटी ॲसिड त्वचेला मॉइश्चराइझ करतात. एरंडेल तेल त्वचा आणि केसांवर लावल्यास ते हायड्रेट होण्यास मदत करते. या तेलामध्ये अँटी इंफ्लेमेटरी आणि अँटी-ऑक्सिडंट गुणधर्म असतात. हे तेल फाइन लाइन्स आणि सुरकुत्या कमी करण्यास देखील मदत करते. तुम्ही हे तेल तुमच्या स्किन केअर आणि हेअर केअर रुटीनमध्ये अनेक मार्गांनी वापरू शकता. त्वचा आणि केसांसाठी एरंडेल तेल म्हणजे कॅस्टर ऑइल कसे वापरावे ते जाणून घ्या