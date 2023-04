बराच वेळ उभं राहून काम करता? सावधान! होऊ शकतात या समस्या

Side Effects of Standing For Too Long: ऑफिसची नोकरी असो किंवा प्रोफेशनल करिअर तासनतास उभे राहून काम करत असाल तर आरोग्याबाबत थोडं सावध राहणं गरजेचं आहे. होय, तासनतास उभे राहून काम केल्याने भविष्यात तुम्हाला आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. बराच वेळ एकाच स्थितीत उभे राहिल्याने किंवा बसून राहिल्याने व्यक्तीला पाठीचा कणा, पाय दुखणे या समस्यांना सामोरे जावे लागते. परंतु या व्यतिरिक्त, आपल्याला माहित आहे का की जास्त वेळ उभे राहून काम केल्याने हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका वाढू शकतो तसेच स्टॅसिस एक्झामाचा धोका देखील वाढू शकतो. जाणून घेऊया जास्त वेळ उभे राहून काम केल्याने कोणत्या समस्यांचा धोका वाढू शकतो.