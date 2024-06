Watermelon Side Effects: जास्त टरबूज खाणे आरोग्यासाठी ठरू शकते घातक, होतात हे दुष्परिणाम

Side Effects of Eating Too Much Watermelon: उन्हाळ्यात अशी अनेक फळे उपलब्ध आहेत, जी चवीला खूप रसदार आणि गोड तर असतातच पण शरीराला थंड आणि हायड्रेट ठेवतात. या फळांचे नियमित सेवन केल्यास व्यक्ती अनेक प्रकारच्या आजारांपासून दूर राहते. असेच एक फळ म्हणजे टरबूज. टरबूजमध्ये ९० टक्के पाणी असते. सोबतच यात व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन बी ६, व्हिटॅमिन सी, पोटॅशियम आणि लाइकोपीन आणि सिट्रुलीन सारखी प्लांट केमिकल असतात. जे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतात. असे असूनही डॉक्टरांच्या मते, टरबूजचे जास्त सेवन केल्याने शरीराला फायद्याऐवजी नुकसान होऊ शकते. जाणून घ्या जास्त प्रमाणात टरबूज खाल्ल्याने कोणते दुष्परिणाम होतात.