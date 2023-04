घरच्या घरी ब्लड प्रेशर चेक करताना तुम्ही 'या' चुका तर करत नाही ना? ही आहे रीडिंग घ्यायची योग्य पद्धत

Right Way to Take Blood Pressure at Home: ताणतणाव, व्यस्त जीवनशैली आणि खाण्यापिण्याच्या विकारांमुळे आज बहुतेक लोक रक्तदाबाचे रुग्ण बनले आहेत. उच्च रक्तदाबामुळे एखाद्या व्यक्तीला छातीत दुखणे, चक्कर येणे, चेहरा लाल होणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, अशक्तपणा, अंधुक दिसणे, लघवीत रक्त येणे, थकवा, तणाव, अनियमित हृदयाचे ठोके, डोकेदुखी, नाकातून रक्त येणे यांसारखे इतर अनेक समस्यांचा त्रास होऊ शकतो. या सर्व समस्यांपासून स्वत:ला दूर ठेवण्यासाठी आणि तुमचे बीपी नियंत्रित करण्यासाठी आजकाल बहुतेक घरांमध्ये बीपी मोजण्यासाठी मशीन उपलब्ध आहेत. ज्यामुळे एखादी व्यक्ती घरी बसल्या बसल्या सहजपणे त्याचे उच्च किंवा कमी बीपी तपासू शकते. पण बीपी मोजण्याचा योग्य मार्ग कोणता आहे हे तुम्हाला खरंच माहीत आहे का? चला जाणून घेऊया