Burning Feet: तळव्यांमध्ये जळजळ होते का? या समस्येसाठी कारणीभूत असू शकतात ही कारणं

Causes and Symptoms of Feet Burning: पायात जळजळ होणे कधी कधी त्रासदायक असते. पायाच्या तळव्यात गरम, सुन्नपणा, मुंग्या येणे जाणवते. विशेषत: रात्रीच्या वेळी ही समस्या वाढते. अशावेळी तळपायात होणाऱ्या या समस्यांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आधी कारण जाणून घेणं गरजेचं आहे. जेणेकरून तळपायातील जळजळवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकेल.