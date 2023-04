Rose Oil: सुरकुत्यांना ठेवायचंय लांब तर वापरा गुलाबाचे तेल, घरी बनवणे आहे सोपे

How to Make Rose Oil at Home: स्किन केअर रूटीनमध्ये गुलाब जलचे एक विशेष स्थान आहे. त्वचा मुलायम बनवण्यासोबतच ते अनेक ब्लेमिश पासूनही मुक्त करते. गुलाब जल प्रमाणेच गुलाबाचे तेलही त्वचेसाठी खूप फायदेशीर आहे. हे लावल्याने त्वचा तरूण तर होतेच, पण त्वचा नैसर्गिकरित्या सॉफ्ट आणि ग्लोइंग सुद्धा होते. जर तुम्हाला बाजारातून गुलाबाचे तेल विकत घ्यायचे नसेल तर तुम्ही ते घरी सुद्धा बनवू शकता. गुलाबाचे तेल बनवण्याची ही पद्धत अगदी सोपी आहे. चला तर मग जाणून घेऊया गुलाबाचे तेल कसे बनवायचे.