Health Tips: विषसमान असतं फ्रीजमध्ये मळून ठेवलेलं पीठ, आजच सोडा सवय, नाहीतर होतील ३ गंभीर आजार

What happens if you knead dough and keep it in the fridge In Marathi: आजकाल लोकांकडे वेळ कमी आहे. अशा स्थितीत अनेक वेळा लोक रात्री पीठ मळून फ्रीजमध्ये ठेवतात आणि दुसऱ्या दिवशी त्यापासून चपाती बनवतात. वास्तविक, या पिठापासून बनवलेल्या चपातीचे सेवन केल्याने तुम्हाला अनेक आजार होऊ शकतात. याशिवाय, काही लोक फ्रिजमध्ये अनेक दिवस ठेवलेले पीठ वापरतात, जे सर्वात हानिकारक असू शकते. पण विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्याचे नुकसान काय आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया...