Kitchen Tips: आता सतत कपड्यांना इस्त्री करायची कटकट नाही, फक्त कपडे धुताना 'ही' एक टिप्स करा फॉलो

Tips to remove wrinkles from clothes without ironing: ऑफिसमध्ये जाणारे लोक असो किंवा शाळा, कॉलेजमध्ये जाणारे विद्यार्थी सर्वांनाच कडक इस्त्री केलेले कपडे घालायला आवडते. कपडे भलेही जुने असूदेत परंतु कडक इस्त्री केल्याने त्याला एक वेगळीच चमक येते. त्यामुळेच बहुतांश लोक दररोज इस्त्री केलेले कपडे घालणे पसंत करतात. परंतु दररोज इस्त्री करणे अनेकांना शक्य होत नाही. शिवाय दररोज ते काम करणे अनेकांना वेळखाऊ आणि वैताग देणारा वाटतो. काही कपडे असे असतात जे आपण इस्त्री न करता आरामात परिधान करू शकतो. मात्र काही कपडे असे असतात ज्यांना इस्त्री करणे गरजेचे असते. अथवा ते फारच खराब दिसतात.