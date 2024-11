Kitchen Tips: तुम्हीही 'या' भाज्या फ्रिजमध्येच ठेवता? आजच बंद करा, अथवा पडेल महागात

Which vegetables should be kept in the fridge: काही भाज्या अशा आहेत ज्या फ्रीजमध्ये ठेवल्यास हानिकारक ठरू शकतात. या भाज्या थंड तापमानात ठेवल्याने त्यातील पोषक घटक नष्ट होतात.

which vegetables should not be kept in the fridge (freepik)