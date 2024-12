Kids Diet: तुमचंही मुल खूपच बारीक आहे? मग आहारात द्या हे पदार्थ, वजनसोबत बुद्धीही होईल तल्लक

How To Increase Weight In Children In Marathi: मुलांच्या निरोगी वाढीसाठी, त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासाकडे समान लक्ष देणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांच्या आहाराची काळजी घेणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. मुलं लहानच असली तरी घरात बनवलेले बहुतेक पदार्थ बघून जेवणापासून पळून जातात. त्यांना फक्त बाजारातील चाऊमिन, बर्गर, पिझ्झा, मोमो अशा गोष्टी आवडतात. हे आरोग्यासाठी किती हानिकारक आहेत हे तुम्हाला चांगलेच माहीत आहे. म्हणूनच बहुतेक मुले बारीक आणि अशक्त होतात आणि पालकांना त्यांच्या आहाराबद्दल काळजी वाटू लागते. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हालाही तुमच्या मुलाच्या निरोगी वाढीची काळजी वाटत असेल, तर आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही खाद्यपदार्थांबद्दल सांगतो, जे खाल्ल्याने बाळ लवकर निरोगी तर होतेच, शिवाय त्यांची बुद्धीही तल्लक होते.