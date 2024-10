Kidney Damage: लघवीमध्ये ही लक्षणे दिसताच व्हा सावध, असू शकते किडनी खराब होण्याची सुरुवात

How to keep kidney healthy: किडनी हा आपल्या शरीराचा एक महत्त्वाचा अवयव आहे. जो शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास आणि शरीरातील द्रवपदार्थाचा समतोल राखण्यास मदत करतो. किडनीचे योग्य कार्य करणे आरोग्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. कारण ते शरीरातील सर्व घाण, अतिरिक्त पाणी आणि विषारी पदार्थ काढून टाकते. किडनी फेल्युअर, स्टोन किंवा किडनी इन्फेक्शन यासारख्या किडनीच्या समस्यांवर वेळीच उपचार न केल्यास आरोग्याच्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.