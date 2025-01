HMPV कोरोना इतकाच भयानक? आजारावर लस उपलब्ध आहे का? आरोग्य तज्ज्ञाने दिली माहिती

Is HMPV the same as Corona in Marathi: चार-पाच वर्षांपूर्वी कोरोनाने जगभरात हाहाकार माजवला होता. या आजाराने जगभरात लाखो लोकांचा बळी घेतला होता. चीनमधून सुरु झालेली ही महामारी जगभरासह भारतातही भयानक परिणाम देणारी ठरली होती. या महामारीमुळे लोक हादरून गेले होते. ही परिस्थिती आटोक्यात आणणे अत्यंत कठीण ठरली होती. त्यामुळे प्रत्येकजण तो काळ आठवून निराश होतो. अशी स्थिती पुन्हा उद्भवू नये असेच प्रत्येकाला वाटते. परंतु सध्या एका नव्या आजाराने लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे.