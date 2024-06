International Yoga Day 2024: कसे करावे शशांकासन? पंतप्रधान मोदींनी शेअर केले फायदे, जाणून घ्या

How to Do Shashankasana: २१ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यासोबतच योगाचे चाहते असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेगवेगळ्या योगासने करण्याचे मार्ग आणि फायदे सांगितले आहेत. या मालिकेत पंतप्रधान मोदींनी शशांकासनबद्दल सांगितले आहे. शशांकासन याला रॅबिट पोझ असे देखील म्हणतात. शशांकासन करण्याचे फायदे आणि ते कसे करावे हे जाणून घेऊया.