International stuttering Day: बोलताना अडखळताय, काय आहेत तोतरेपणावर उपाय? जाणून घ्या त्याची सुरुवातची लक्षणे

How to Get Rid of Stuttering: दरवर्षी ‘आंतरराष्ट्रीय तोतरेपणा जागरूकता दिवस’ जगभरात साजरा केला जातो. हा दिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश म्हणजे मुलांच्या किंवा मोठ्यांच्या बोलताना अडखळण्याच्या म्हणजेच तोतरेपणाच्या आजाराबाबत जागरूकता वाढवणे होय. जे लोक तोतरेपणाच्या समस्येने त्रस्त आहेत त्यांना अनेकदा उपहास आणि अपमान सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत हा दिवस साजरा करण्यामागे अशा लोकांचा आदर वाढवणे हासुद्धा उद्देश आहे.