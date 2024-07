International Self Care Day 2024: नेहमीच महाग आणि व्यर्थ नसते सेल्फ केअर, दूर करा याबाबतचे 'हे' गैरसमज

Myths and Facts About Self Care: आपण एकाच वेळी काम, कुटूंब आणि इतर अनेक जबाबदाऱ्यांमध्ये व्यस्त असतो. या सगळ्यात स्वतःला वेळ देणं गरजेचं आहे, ज्याला आपण “सेल्फ केअर” म्हणतो. सेल्फ केअर हा अगदी लहान शब्द वाटला तरी प्रत्यक्षात त्याचे आपल्या जीवनात खूप महत्त्व आहे. आपल्या स्वतःच्या चांगल्या, वाईट आणि गरजांची काळजी घेणे, आपल्या आरोग्यासाठी आणि आनंदासाठी आपले कमिटमेंट पूर्ण करणे म्हणजे सेल्फ केअर आहे.