International Day of Light: का साजरा केला जातो आंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

History and Significance of International Day of Light: प्रकाश आपल्याला मार्गदर्शन करतो आणि जगाला प्रकाशमान करतो. प्रकाशाचा शोध लागण्यापूर्वी अंधारात जीवन कठीण होते. सन १९६० मध्ये लेझरचे पहिले यशस्वी ऑपरेशन करण्यात आले. तेव्हापासून प्रकाश हा आपल्या जीवनातील अपरिवर्तनीय घटक आहे. प्रकाशाशिवाय जगण्याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. नवनिर्मिती, तंत्रज्ञान आणि सर्जनशीलतेला आकार देण्यातही प्रकाशाची महत्त्वाची भूमिका आहे. आपल्या जीवनात प्रकाशाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी दरवर्षी १६ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिन साजरा केला जातो. हा खास दिवस साजरा करताना या दिवसाचा इतिहास आणि महत्त्व जाणून घ्या.