International Day of Innocent Children Victims of Aggression: काय आहे या दिवसाचा इतिहास आणि महत्त्व?

International Day of Innocent Children Victims of Aggression History and Significance: जग कधी कधी निरपराध मुलांसाठी घाणेरडे ठिकाण ठरू शकते. दहशत, लैंगिक शोषण आणि विविध प्रकारची हिंसा आपल्या शिकारीच्या शोधात कोपऱ्यात दडलेली असताना, कधी कधी मुलांसाठी हे एक आव्हानात्मक ठिकाण असू शकते. अनेकदा मुले समाजातील या अनिष्ट गोष्टींना बळी पडतात आणि आयुष्यभर आघात आणि भीतीने जगतात. आयुष्यात भीतीदायक अनुभवातून गेलेल्या निरपराध मुलांविषयी आणि मुलांचे हक्क आणि आक्रमकतेचे बळी ठरलेल्या मुलांचे हक्क जपण्यासाठी आपण काय करू शकतो याविषयी जनजागृती करण्यासाठी दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय आक्रमकतेला बळी पडलेल्या निष्पाप मुलांचा दिवस साजरा केला जातो. दरवर्षी ४ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय आक्रमकतेला बळी पडलेल्या निष्पाप मुलांचा दिवस साजरा केला जातो. मुलांसाठी महत्वाचा असलेला हा दिवस साजरा करताना या दिवसाचा इतिहास आणि महत्त्व जाणून घ्या.