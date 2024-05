International Day of Action for Women's Health: तिशी ते चाळीशीतील महिलांनी कराव्या या मेडिकल टेस्ट!

Medical Test for Women in 30s and 40s: जैविक फरक आणि लैंगिक विषमतेमुळे पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना अनेक आजार आणि संसर्गाचा धोका असू शकतो. डब्ल्यूएचओच्या म्हणण्यानुसार जागतिक स्तरावर किशोरवयीन मुली आणि तरुण महिलांना एचआयव्ही संसर्गाचा धोका मुले आणि तरुणांच्या तुलनेत दुप्पट असतो. हा उच्च एचआयव्ही धोका असुरक्षित आणि बऱ्याचदा अवांछित आणि सक्तीच्या लैंगिक क्रियाकलापांशी संबंधित आहे. गरोदरपणात मलेरिया, एचआयव्ही आणि टीबी या आजारांमुळे गरोदर महिला, तिचा गर्भ आणि नवजात बाळाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. महिलांच्या आरोग्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी दरवर्षी २८ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला आरोग्य कृती दिन साजरा केला जातो. १९८७ मध्ये कोस्टा रिका येथे आंतरराष्ट्रीय महिला आरोग्य बैठकी दरम्यान लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरेबियन महिला आरोग्य नेटवर्क (LACWHN) ने हा दिवस साजरा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.