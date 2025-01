Kidney Stone: मुतखडा झाल्यास प्या कोबीचा रस, शस्त्रक्रियेशिवाय पडेल खडा, जाणून घ्या बनवण्याची पद्धत

What to Do If You Have Kidney Stones in Marathi: आजच्या काळात ती एक सामान्य समस्या बनत चालली आहे कारण त्याचे रुग्ण वाढत आहेत. जर मूत्रपिंडात खडा असेल तर वेदना, जळजळ आणि लघवीतून रक्त येणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.