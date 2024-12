Human Rights Day: ९९ टक्के लोकांनां माहितीच नाहीत त्यांचे 'हे' हक्क, यात तुमचा समावेश तर नाही ना?

What Are Human Rights In Marathi: संयुक्त राष्ट्रसंघाने १० डिसेंबर १९४८ रोजी मानवाधिकारांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा जारी करून प्रथमच मानवाधिकारांबद्दल माहिती दिली होती. परंतु हा दिवस अधिकृतपणे १९५० मध्ये घोषित करण्यात आला. त्याच वेळी, भारतात २८ सप्टेंबर १९९३ पासून मानवी हक्क कायदा लागू करण्यात आला आणि १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' स्थापन करण्यात आला, परंतु १० डिसेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने या सनदेला मान्यता दिली नाही. परंतु 10 डिसेंबर हा 'मानवी हक्क दिन' म्हणून निश्चित करण्यात आला.