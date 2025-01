Human Facts: माणसाला हॉरर चित्रपट पाहायला का आवडतात? यामागेसुद्धा आहे सायन्स, जाणून घ्या रंजक गोष्टी

Why do people like horror movies in Marathi: जगात भीतीची कमतरता नाही. भयंकर घरगुती हिंसाचार, युद्ध, स्थानिक गुंडगिरी, गुन्हेगारीचे जग, यासाठी आपल्याला फार दूर जाण्याची गरज नाही. हे सर्व आपल्या आजूबाजूला आहेत. सामान्य माणसासाठी भीतीपर्यंत पोहोचणे कठीण काम नाही. पण तरीही लोकांना घाबरायचे आहे. त्यांना भयपट चित्रपट आणि टीव्ही शो बघायचे आहेत. भयपट कथांसह कादंबऱ्या वाचतात. सोशल मीडियावर भुताच्या कथा झळकतात. मॉलमधील भुताटकीच्या शोसाठी फी भरतात. हॅलोविनसारखे सणही साजरे केले जातात. पण हे सगळं का? एका मानसशास्त्रज्ञाने या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे, जो स्वतः अशा कथा लिहितो ज्यात भीतीचा रोमान्चक मसाला आहे.