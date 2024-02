Hug Day 2024: मिठीचे सुद्धा असतात प्रकार, जाणून घ्या या ६ प्रकारचे अर्थ

Meaning of Different Types of Hugs: १२ फेब्रुवारी हा व्हॅलेंटाईन वीकचा सहावा दिवस हग डे म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी लोक आपल्या प्रियजनांना मिठी मारून आपले प्रेम व्यक्त करतात. कारण जेव्हा शब्द एखाद्याबद्दलच्या आपल्या भावना व्यक्त करण्यात अपयशी ठरतात तेव्हा शारीरिक स्पर्शाची भाषा आश्चर्यकारक कार्य करते आणि मिठी आपल्या प्रियजनांना आपण त्यांच्यासाठी आहात हे सांगण्यास मदत करू शकते, कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यास आणि भावनिक क्रॅक्स दूर करण्यास तयार आहे, भविष्याबद्दल शंका किंवा चिंता हे सांगते. व्हॅलेंटाईन वीक मधील हग डे साजरा करताना आधी मिठीचे विविध प्रकार आणि त्याचे अर्थ जाणून घ्या.