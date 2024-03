Hair Care: कोरड्या आणि निर्जीव केसांसाठी वरदान आहे चहापत्तीचे पाणी, असे वापरा

Ways to Use Tea Leaves Water for Hair: केसांशी संबंधित कोणत्याही प्रकारची समस्या असल्यास लोक प्रथम हेअर केअर रुटीनमध्ये बदल करतात. उन्हाळ्यात केसांची सर्वात सामान्य समस्या म्हणजे कोरडे आणि निर्जीव केस. या ऋतूत केस खूप फ्रिजी होतात. त्यामुळे महागडे हेअर ट्रीटमेंट घेण्याऐवजी घरी उपलब्ध असलेल्या गोष्टींचा वापर करावा. चहापत्तीचे पाणी हे त्यापैकीच एक आहे. केसांची चमक वाढवण्यासाठी हे पाणी खूप फायदेशीर आहे. यासोबतच हे पाणी कंडिशनरसारखे काम करते. ते चहापत्तीचे पाणी कसे बनवायाचे आणि वापरायचे ते पाहा.