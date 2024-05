Hair Growth: केस लवकर वाढवायचे आहेत? केसांवर या पद्धतीने लावा काळी मिरी, दिसेल परिणाम

Ways to Use Black Pepper for Hair Growth: काळी मिरी मसाला म्हणून बहुतांश घरांमध्ये वापरली जाते. घसादुखी आणि सर्दीमध्ये काळ्या मिरीचा काढा पिणे देखील फायदेशीर आहे. पण केवळ आरोग्यच नाही तर काळ्या मिरीच्या मदतीने तुम्ही तुमचे केसही निरोगी बनवू शकता. विशेषत: टाळूवर केस न वाढल्याने दिसणारे टक्कल दूर करायचे असेल तर काळी मिरी वापरा. केसांवर काळी मिरी वापरल्याने फक्त केसांची वाढच होणार नाही तर कोड्यांची समस्या देखील दूर होते. चला तर मग जाणून घ्या केसांवर कशी लावावी काळी मिरी पावडर, ज्याने केसांची ग्रोथ वाढेल.