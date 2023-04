Grey Hair: कमी वयात पांढरे झालेले केस काळे करायचे आहेत? फॉलो करा तज्ञांनी सांगितलेल्या सोप्या स्टेप

How to Turn Premature Grey Hair into Black: आजच्या धावपळीच्या जीवनात बहुतेक लोकांचे शरीर आजारांचे घर बनले आहे. आजकाल तरुणांमध्ये केस पांढरे होण्याची समस्या दिसून येते. लहान वयात असे घडण्याची अनेक कारणे असू शकतात. जसे की खाण्याच्या चुकीच्या सवयी, आजार, पोषक तत्वांचा अभाव इ. आयुर्वेदिक तज्ज्ञ दीक्षा भावसार यांनी या समस्येला तोंड देण्यासाठी ३ उपाय सांगितले आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की या आयुर्वेदिक पद्धती आहेत ज्यामुळे अकाली पांढरे झालेले केस काळे होण्यास मदत होते.