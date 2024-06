Toothbrush Hygiene: ब्रश केल्यानंतर टूथब्रशची काळजी घेणे आवश्यक, जाणून घ्या ते कव्हर करून का ठेवू नये

Tips to Take Care of Toothbrush: ब्रश करणं हे प्रत्येकाच्या डेली रुटीनचं पहिलं काम असतं. पण टूथब्रशशी संबंधित किती गोष्टींची काळजी तुम्ही घेता? कदाचित एकही नाही. तुम्हाला माहित आहे का की दात आणि ओरल हेल्थसाठी आपले टूथब्रश देखील जबाबदार आहेत? त्यामुळे टूथब्रशची जास्त काळजी घेतली किंवा अजिबात काळजी घेतली नाही, तर या दोन्ही परिस्थिती ते हानिकारक आहेत. खरं तर टूथब्रश कव्हर करून ठेवला तर ओरल हेल्थला हानी पोहोचू शकते. जाणून घ्या टूथब्रशच्या काळजीशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी.