Pregnancy Tips: गरोदरपणात सांध्याच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी? उपयुक्त आहेत तज्ज्ञांच्या या टिप्स

Tips to Take Care of Joint Health During Pregnancy: गर्भधारणेदरम्यान ऑर्थोपेडिक समस्या दूर ठेवण्यासाठी गर्भवती महिलांनी विशेष खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. प्रेग्नेंसी दरम्यान स्त्रीच्या शरीरात अनेक बदल घडतात. केवळ मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मळमळ किंवा उलट्याच नाही तर अनेक स्त्रियांना पाठदुखीचा त्रास होतो किंवा गर्भधारणे दरम्यान पायाला सूज येते. गर्भधारणेच्या या प्रवासात सांध्याच्या आरोग्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते आणि स्त्रियांना भविष्यात सांधेदुखीसारख्या समस्येला सामोरे जावे लागते. मुंबई येथील अपोलो स्पेक्ट्राचे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. अलोक पांडे यांनी गरोदरपणात सांध्याच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी काही खास टिप्स सांगितले आहेत.